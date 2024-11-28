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Sürekli Arıza Yapan Kamyonet Alev Alev Yandı

Sürekli Arıza Yapan Kamyonet Alev Alev Yandı
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Van'da sürekli arızalanan bir kamyonet, sahibi A.S. tarafından yangınla yok edildi. Olay, Şabaniye Mahallesi'nde geçtiğimiz gece gerçekleşti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü, ancak kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Sürekli arıza yapan kamyonetini yaktı

VAN - Van'da sürekli arızalanan kamyonetine sinirlenen şahıs aracını yaktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece ilçenin Şabaniye Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. isimli şahsın 72 AAB 899 plakalı kamyoneti sürekli arızalanıp sanayiye götürerek tamirini yapıyordu. A.S., dün akşam yine kamyoneti ile seyir halindeki iken arızalandı. Buna sinirlenen A.S. kamyonetini yaktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen kamyonet tamamen yanarak kullanılmaz halde geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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