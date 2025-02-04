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Sürdürülebilir Koyun Projesi, İGM Toplantısında Görüşüldü

Sürdürülebilir Koyun Projesi, İGM Toplantısında Görüşüldü
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İl Genel Meclisi, Şubat ayı toplantılarının ikinci bileşiminde Sürdürülebilir Koyun Projesi'ni değerlendirerek gerekli komisyonlara havale etti. Proje çerçevesinde üreticilere koyun ve koç dağıtımı yapılacak.

İGM Şubat ayı toplantılarının ikinci bileşiminde Sürdürülebilir Koyun Projesi görüşülerek, değerlendirilmek üzere gerekli komisyonlara havale edildi.

İl Genel Meclisi (İGM) Şubat ayı toplantılarının ikinci bileşimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Siper idaresinde başlayan toplantı misafirlerin tanıtılması ile sürdü. Yoklamanın alınması ile devam eden toplantının açılışında gündem dışı maddeler görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Ülkenin kırmızı et üretimine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Koyun Projesi çerçevesinde üreticilere koyun ve koç dağıtılacak. Desteklemeler için üreticiler müracaatlarını ilçe özel idare müdürlüklerine yapacak. Değerlendirmeler sonucunda uygun görülen üreticilere geri dönüş sağlanarak hayvanlar teslim edilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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