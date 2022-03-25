Süphan Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık

ADİLCEVAZ, BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve kar yağışının yoğun olduğu Aydınlar beldesinde zor şartlarda hayvancılık yapılıyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve kentin en çok kar alan yerleşim yerleri arasında yerini alan Aydınlar beldesinde karlar içerisinde hayvancılık yapmaya çalışan besiciler zorlu mesailerini sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle hayvanlara bakmakta güçlük çeken besiciler, tek geçim kaynağı olan hayvanları kar üzerinde beslemeye çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı beldede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, karların erimesini ve baharın gelmesini dört gözle bekliyor.

Beldede hayvancılık yapan Harun Uçak, bu yıl kış şartlarının bir hayli zorlu geçtiğini söyledi. Özellikle mart ayında sıklıkla yağan kar yağışı sonucu çok zorlandıklarını belirten Uçak, yem sıkıntısı yaşamaya başladıklarını kaydetti. Uçak, "Geçen sene bu zamanlar koyunlarımız meraya çıkmıştı. Bu seneki kış çok uzun sürdü. Koyunlarımızı meraya otlatmaya çıkaramıyoruz. Hayvanlara verdiğimiz yemler ve samanlar tükenmek üzere. 5 günlük otumuz kaldı. Şu an bizde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi. - BİTLİS