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Süper Yat 'Sea Pearl' Fethiye'ye Yanaştı

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Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait 83 metre uzunluğundaki süper yat 'Sea Pearl', Fethiye İskelesi'nde 165 bin litre yakıt ikmali yaptı. Mega yatın karadan yapılan yakıt ikmali sırasında personelin şehir merkezini gezdiği öğrenildi. Yat, yakıt ikmalinin ardından Monaco'ya gidecek.

Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat 'Sea Pearl', Ege kıyılarındaki mavi yolculuğunu tamamlayıp, Fethiye'ye geldi. Fethiye İskelesi'ne yanaşan 83 metre uzunluğundaki lüks yata karadan 5 tanker ile 165 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi.

Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat Sea Pearl'e Fethiye İskelesi'nde karadan yakıt ikmalinde bulunuldu. Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi'ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi. 22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi. Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi.

Sea Pearl'in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco'ya gideceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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