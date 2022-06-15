Süper Ay'ın Çamlıca Camii ile buluşması görsel şölen yaşattı Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Selçuk Karadeniz'in 'Süper Ay' fotoğrafı gündeme damgasını vurdu. Kızıl renge bürünen Ay ile Çamlıca Camii'nin buluştuğu muhteşem an, objektiflere yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Karadeniz İstanbul Çamlıca Selçuk Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Süper Ay'ın Çamlıca Camii ile buluşması görsel şölen yaşattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.