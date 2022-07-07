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Sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktörlere bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktörlere bıraktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Manaz ailesi, tek erkek çocukları için otomobiller yerine traktörleri gelin arabası gibi süsleyip Türk bayrakları ile donatarak konvoy oluşturduGemiç Mahallesinde sünnet düğünü için bu kez traktörler süslendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Manaz ailesi, tek erkek çocukları için otomobiller yerine traktörleri gelin arabası gibi süsleyip Türk bayrakları ile donatarak konvoy oluşturdu

Gemiç Mahallesinde sünnet düğünü için bu kez traktörler süslendi. Selçuk ve Seher Manaz çifti, oğulları Ömer Şevket Manaz'a sürpriz yaparak sünnet düğününde traktör süsleyip sünnet arabası yaptılar. Sünnet traktörüne binen Ömer Şevket o anların mutluluğunu yaşadı.

Baba Selçuk Manaz, eşi Seher Manaz ile birlikte traktörü çok seven oğullarına böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "Mahallede bulunan arkadaşlarımızın traktörlerini gelin arabası gibi süsledik. Hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca yöresel bir anı olarak hatırlanmasını istedik" dedi.

Sünnet olan Ömer Şevket Manaz ise çok mutlu olduğunu anlatarak, "Babam ve annem traktörlerle sünnet konvoyu yaptı. Traktörleri çok seviyorum. Annem ve babam bana hayatımda unutamayacağım bir gün yaşattı" diye konuştu.

Havadan çekilen traktör konvoyunun görüntüsü de renkli görüntülere sahne oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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