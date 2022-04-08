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Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

Sungurlu-Çorum yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) kurulmasının ardından, şimdide şehir geçişine (EDS) Ortalama Hız Tespit Sistemi kuruluyor.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu- Çorum yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) kurulmasının ardından, şimdide şehir geçişine (EDS) Ortalama Hız Tespit Sistemi kuruluyor. Sistem için gerekli tabelalar dikildi. Teknik çalışmaların devam ettiği, kısa bir süre sonra tamamlanarak devreye gireceği öğrenildi.

Sungurlu'ya kısa bir süre önce, Sungurlu'nun çıkışından Çorum'un girişine kadar 61 bin 197 metrede Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulmuştu. Kurulan sisteme şehir içini geçişlerin dahil edilmemesi ve en çok trafik kazaların ise şehir geçişleri ve kavşaklarda olduğunu söyleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirmişlerdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Savaşlar un fabrikası ile Larton kağıt fabrikası arası, yaklaşık 6 kilometrelik yolu kapsayacak şekilde kurulacak olan EDS ile otomobillerin hız sınırı 82, minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonetler içinse 70 km olacak.

EDS sisteminin tabelaları yol kenarlarına dikildi. Sistemin teknik çalışmaların devam ettiği, kısa bir süre sonra tamamlanacağı öğrenildi. - ÇORUM

Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu, Çorum, Yerel, Haberler

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