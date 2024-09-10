Üye Girişi
Haberler

Sungurlu OSB'de Cami, Okul ve İdari Bina İnşaatlarına Başlanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Değerlendirme Toplantısı'nda, Sungurlu OSB genişleme alanı ile ilgili çalışmalar ve inşaat sürecinde olan parsellerin son durumları değerlendirildi. Toplantı sonunda Vali Dağlı, Sungurlu OSB'de yapılacak olan cami, okul ve idari bina inşaatlarına ivedilikle başlanması talimatını verdi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Teknik Değerlendirme Toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Osb Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal'ın da katıldığı toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sungurlu OSB genişleme alanı ile ilgili çalışmalar, görsel fizibilite çalışmaları, inşaat sürecinde olan parsellerin son durumları değerlendirildi.

Toplantı sonunda Vali Dağlı, Sungurlu OSB'de yapılacak olan cami, okul ve idari bina inşaatlarına ivedilikle başlanması talimatını verdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Sungurlu İnşaat Cami OSB

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? 10-11 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 10-11 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title