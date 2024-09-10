Sungurlu OSB'de Cami, Okul ve İdari Bina İnşaatlarına Başlanacak

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Teknik Değerlendirme Toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Osb Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal'ın da katıldığı toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sungurlu OSB genişleme alanı ile ilgili çalışmalar, görsel fizibilite çalışmaları, inşaat sürecinde olan parsellerin son durumları değerlendirildi.

Toplantı sonunda Vali Dağlı, Sungurlu OSB'de yapılacak olan cami, okul ve idari bina inşaatlarına ivedilikle başlanması talimatını verdi. - ÇORUM