Sungurlu Kaymakamı ilçedeki odaları ziyaret etti

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede bulunan odaları ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Terziler ve Berberler Esnaf Odası, Kahveciler ve Lokantacılar Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Odaların mevcut durumu ve esnafın genel durumuyla ilgili bilgiler alan Kaymakam Köksal, esnafın güncel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ÇORUM