Üye Girişi
Haberler

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder Göreve Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli İl Emniyet Müdür yardımcısı iken Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Önder, görevine başladı. Önder, Sungurlu'da halkın hizmetinde olacaklarını ve tarafsız bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Murat Önder görevine başladı.

Tunceli İl Emniyet Müdür yardımcısı iken Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Önder ilçeye gelerek mesaiye başladı.

Daha önce Ankara, Erzurum, Sinop ve Tunceli'de görev yapan Emniyet Müdürü Önder, Sungurlu'da göreve başlamaktan onur duyduğunu belirterek "Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. Yapılan son atamalar ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü olarak atandım. Buraya hizmet için geldiğimizin bilincindeyiz ve bu hizmeti hukuk kuralları çerçevesinde elimizden geldiğince gerçekleştireceğiz. Daha güzel çalışmalara birlikte imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sungurlu'da asayiş ve trafiğin daha düzenli bir şekilde olması için gece gündüz demeden 24 saat halkımızın hizmetinde olacağız diyen Emniyet Müdürü Önder, "Sungurlu Emniyeti ve personeli herkese eşit ve tarafsız bir yönetim içinde olacaktır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Politika Sungurlu Tunceli Güncel Yerel

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak?
title