Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu - Haberler

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Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve güvenlik görevlileri için mevlid-i şerif okuttu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve güvenlik görevlileri için mevlid-i şerif okuttu.

Öğle namazı öncesi Ulu caminde okutulan mevlide İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, mevlitte okunan Kur'an-ı kerim, mevlid-i şerif ve dualar şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Camiye gelen vatandaşlara, polisler tarafından gül suyu ve lokum ikram edildi. - ÇORUM

Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sungurlu, Şehit, Yerel, Haberler

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