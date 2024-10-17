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Sungurlu'da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Verildi

Sungurlu'da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Verildi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, öğrenci ve velilere yönelik 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi' düzenlendi. Etkinlikte bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmenin önemi vurgulandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrenci ve velilerine yönelik "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi" verildi.

YEDAM personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Ali Yenur Kantar ve Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Sosyal Çalışmacı Hacer Yıkılmaz Mantı tarafından Yavuz Selim İlkokulu, İsmet paşa İlkokulu, Sungurlu Fen Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Sungurlu Anadolu Lisesi ve Fatih Ortaokulu öğrenci ve velilerine yönelik "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi" verildi.

Hem öğrenci hem de velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmenin önemi vurgulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık Sungurlu Sağlık Eğitim Yerel

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