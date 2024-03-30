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Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığından Ramazan Ayı Gıda Yardımı

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Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan ve maddi durumu zayıf olan yükümlülere ramazan ayında gıda yardımı yaptı.

İhtiyaç sahibi yükümlülere; yardım kolileri Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni, Adalet Komisyonu Başkanı Ulaş Ozan Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova'nın katılımıyla Sungurlu Adliyesi'nde dağıtıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni; "Maddi durumu zayıf yükümlülere yapılan yardımın ramazan ayı içerisinde olmasının daha güzel olduğunu, yükümlülerin ramazan ayındaki gıda ihtiyaçlarının bir kısmı karşılandı. Sungurlu Koruma Kurulu Başkanlığı olarak ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edilecek olup yardım malzemelerinin alınmasında katkıları olan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Sungurlu Ticaret Borsası ile organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı Sungurlu Yerel Güncel Haberler

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