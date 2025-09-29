Haberler

Sumud Filosu'ndaki Teknik Sorun: Katılımcılar Güvenle Tahliye Edildi

Güncelleme:
Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' gemisinde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle katılımcılar güvenli bir şekilde diğer gemilere veya karaya nakledildi. Filonun misyonunun etkilenmeyeceği ve Gazze'ye ulaşımın 4 gün içinde sağlanacağı bildirildi.

Gazze'ye yardım taşınırken su almaya başlayan Sumud Filosu'ndaki bir teknede bulunanlar tahliye edildi.

Küresel Sumud Filosu, "Johnny M" isimli gemide motor dairesinde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle kısa süreli bir duraklama yaşadı. Yaşanan teknik sorun denizde giderilemediği için gemi seyrüsefere devam edemedi. Filodaki tüm katılımcıların güvenli bir şekilde diğer gemilere nakledildiği, bir kısmının farklı gemilere aktarıldığı, bir kısmının da karaya çıkarıldığı bildirildi. Teknede bulunanların güvenliği ve refahı için hızlı ve etkili koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Global Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Bu süreçte gösterdikleri destek ve katkılarından ötürü Türk hükümetine ve Kızılay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasının yanı sıra filoya ilave insani yardım malzemelerinin ulaştırılması da mümkün olmuştur" denildi.

Açıklamada, yaşanan bu gelişmenin filonun misyonunu önemli ölçüde etkilemeyeceği ve Gazze'ye varış süresi en fazla 4 gün içinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun, Filistin halkına yönelik insani yardım ve dayanışma misyonuna kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - TUNUS

