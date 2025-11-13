Haberler

Sultanhisar Kaymakamı, Aile Ocağımız Projesi Kapsamında Hane Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaymakam Ali Ekber Ateş, Aile Ocağımız Sultanhisar projesi çerçevesinde Yağdere ve Atça mahallelerinde aileleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Aile Ocağımız Sultanhisar projesiyle vatandaşlara ulaşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, hane ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "Aile Ocağımız Sultanhisar" ve "Aile Yılı" projeleri kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Yağdere Mahalle Muhtarı Önder Soysal ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Yağdere ve Atça mahallelerinde ikamet eden Tuna ve Örgüt ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde aile bireyleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ailelerle samimi sohbetler gerçekleştiren Ateş, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Aile Ocağımız Sultanhisar" projesiyle, ilçede sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, aile bağlarının desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi hanelere ulaşılması hedeflenirken, Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, Aile Ocağımız Sultanhisar ve Aile Yılı kapsamında Yağdere ve Atça mahallelerinde ikamet eden Tuna ve Örgüt ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız ailelerimizle sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.