Sultanhisar Kaymakamı, Aile Ocağımız Projesi Kapsamında Hane Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Aile Ocağımız Sultanhisar projesiyle vatandaşlara ulaşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, hane ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "Aile Ocağımız Sultanhisar" ve "Aile Yılı" projeleri kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Yağdere Mahalle Muhtarı Önder Soysal ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Yağdere ve Atça mahallelerinde ikamet eden Tuna ve Örgüt ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde aile bireyleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ailelerle samimi sohbetler gerçekleştiren Ateş, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Aile Ocağımız Sultanhisar" projesiyle, ilçede sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, aile bağlarının desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi hanelere ulaşılması hedeflenirken, Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, Aile Ocağımız Sultanhisar ve Aile Yılı kapsamında Yağdere ve Atça mahallelerinde ikamet eden Tuna ve Örgüt ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız ailelerimizle sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi" ifadelerine yer verdi. - AYDIN