Sultanhisar'da Yeni Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri Hizmete Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Sultanhisar'da 3 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan gençlik merkezi, spor salonu ve portatif yüzme havuzu gençlere ve sporculara hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan Gençlik Merkezi; sınıflar, kitap kafe, güzel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi ile akıl ve zeka oyunları atölyesi gibi çok sayıda farklı alanda faaliyet imkanı sunuyor. Tesis, gençlerin eğitim, sanat, bilim ve kültürel alanlarda gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak planlandı.

Merkezin açılmasıyla birlikte gençler çeşitli etkinlik ve atölye çalışmalarından yararlanmaya başladı. Gençlerin sosyalleşebileceği bir buluşma noktası haline gelen merkez, ilçede önemli bir sosyal altyapı hizmeti sunuyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan 895 metrekare kapalı alanı bulunan spor salonu ise, ilçede farklı spor dallarında antrenman ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları projeleri kapsamında çeşitli branşlarda çalışmalar ve antrenmanlar düzenleniyor.

Ayrıca, ilçedeki çocukların yüzme eğitiminden faydalanabilmesi amacıyla 16x8 metre boyutlarında portatif yüzme havuzu kuruldu. Bu havuz ile temel yüzme eğitimleri verilerek çocukların yüzme branşında gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. - AYDIN