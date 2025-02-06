Sultanhisar'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanhisar ilçesinde de 3 Şubat Pazartesi günü çalan ders ziliyle başladı. Bu kapsamda, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki okul servis araçları denetlendi. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 16 okul servis aracını titizlikle incelerken, öğrencilere de güvenli seyahat hakkında önemli bilgiler verdi. İlçe genelinde düzenlenen ve öğrencilerin okula giderken karşılaşabilecekleri tehlikelerin önlenmesi amacıyla büyük önem taşıyan denetimler sırasında, servis araçlarının yolcu taşıma kapasitesi, araçların teknik durumu ve şoförlerin trafik kurallarına uyumu dikkatle kontrol edildi.

Ayrıca, denetimler sırasında 148 öğrenciye yönelik de bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrenciler, güvenli yolculuk yapabilmeleri için trafik kuralları hakkında detaylı bir eğitim aldı. Emniyet ve jandarma yetkilileri, çocukların servis araçlarında güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için her zaman dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle, emniyet kemeri takma alışkanlığının kazandırılması gerektiği, okul servislerinin hız limitlerine uyması gerektiği gibi önemli bilgiler aktarıldı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerin periyodik olarak yapılacağını ve güvenli ulaşımın sağlanması için sürekli olarak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN