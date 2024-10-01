Üye Girişi
Haberler

Sultanhisar'da Gençlik Merkezi Açıldı

Sultanhisar'da Gençlik Merkezi Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sultanhisar'da inşa edilen Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kapılarını açtı. Merkez, çeşitli atölye ve imkanlarla gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sultanhisar ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi, kapılarını gençlere açtı.

Gençlik Merkezi, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için birçok imkan barındırıyor. Merkezde, sınıflar, kitap kafe, güzel sanatlar atölyesi, inovasyon atölyesi, müzik atölyesi ve akıl ve zeka oyunları atölyesi gibi farklı alanlar bulunmakta. Tesis, gençlerin eğitim, bilim, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sultanhisar Gençlik Merkezi, gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak bir merkezdir. Burada sunulan imkanlar sayesinde gençlerimiz, potansiyellerini keşfedecek ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar. İnanıyoruz ki, Sultanhisarlı gençlerimiz burada edinecekleri deneyimlerle daha parlak bir geleceğe adım atacaklardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Sultanhisar Gençlik Eğitim Kültür Sanat Yerel Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

İşte Meclis'e damga vuran görüntüye Özel'in yorumu
ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1-2 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 1-2 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Malatyaspor Arapgir Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Malatyaspor Arapgir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Gaziantepgücü SK Gaziantep Şehit Kamil Bld. CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gaziantepgücü SK Gaziantep Şehit Kamil Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Yahyalı Spor Develi Gücü SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Yahyalı Spor Develi Gücü SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Elbistan Spor Sivas Gücü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Elbistan Spor Sivas Gücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Suvermez Kapadokya Spor İnce Gençlik Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Suvermez Kapadokya Spor İnce Gençlik Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Kilis Bld. Spor Bahçespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kilis Bld. Spor Bahçespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Samandağ Gençlerbirliği Reyhanlı Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Samandağ Gençlerbirliği Reyhanlı Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Viranşehir Eğitim Gücü Kahramanmaraş Kurtuluş CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Viranşehir Eğitim Gücü Kahramanmaraş Kurtuluş maçı ne zaman, saat kaçta?h Besni 02 SK Dersim Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Besni 02 SK Dersim Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });