Sultangazili Kız Öğrenciler Gençlik Kampı'nda

Sultangazi Belediyesi 17-23 yaş arasındaki genç kızları, Bursa Karacaeli Gençlik Kampı'nda ağırladı. 7 gün süren kapta gençler gönüllerince eğlenirken doğanın da keyfini çıkardı. Gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Gençleri her fırsatta sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, bu yıl da gençlere hem eğlenceli hem de eğitici bir kamp imkanı sundu. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda 17-23 yaş arasındaki 170 genç kız bir araya geldi.

Ulaşım, konaklama ve yemek ücretsiz

Belediye araçlarıyla kamp alanına gelen öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı. Gençlere gezi boyunca gözetmen öğretmenler de eşlik etti. Öğrenciler 7 gün boyunca doğanın tadını çıkardı. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de gençleri yalnız bırakmadı. Belediye Meclis üyeleri ile birlikte kız öğrencileri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Öztürkmen, onlarla bol bol sohbet etti.

Voleybol, kano, tiyatro

Kampta konaklayan kız öğrenciler; okçuluk, basketbol, voleybol, masa tenisi, zeka oyunları gibi sportif aktivitelerle eğlendi. Kız öğrenciler denizin keyfini kano ve tekne turlarıyla çıkarırken tiyatro ve şiir dinletisi gibi sanatsal faaliyetler de ihmal edilmedi. Kız öğrenciler Bursa gezisiyle şehrin önemli noktalarını keşfetme imkanı da buldu.

"Kamplar devam edecek"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerin eğlenirken sosyalleşme fırsatı bulduğu kampların devam edeceğinin de müjdesini verdi. Başkan Dursun, "İlçemizde ikamet eden gençlerimiz eğlenirken öğrensin, güzel arkadaşlıklar kursun ve kaliteli vakit geçirsinler diye kamplar düzenliyoruz. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor. Bu yüzden gençlerimiz daha çok güzel anı biriktirmeleri için kamp etkinlerimizin yenilerini düzenleyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL