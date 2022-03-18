Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor - Haberler

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Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor

Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanlarını koruma ve sıfır atık konularına dikkat çekmeyi amaçlayan bir projeyi hayata geçirdi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanlarını koruma ve sıfır atık konularına dikkat çekmeyi amaçlayan bir projeyi hayata geçirdi. Sultangazi'nin dört bir yanındaki Atık Giysi, Tekstil Kumbaralarından toplanan malzemeler, işlemlerden geçirildikten sonra SU-MEKAN'a getiriliyor. Burada eğitim gören kadın kursiyerler, gelen malzemelerle tedavileri devam eden sokak hayvanları için elbiseler hazırlıyor.

Sultangazi Kadın Kültür, Sanat ve Mesleki Eğitim Atölyesi'ndeki (SU-MEKAN) Hazır Giyim Kur Su'na katılan kadın kursiyerler, tedavisi devam eden can dostlar için kolları sıvadı. Kursiyerler, Sultangazi Belediyesi'nin ilçe genelinde 150 noktaya yerleştirdiği Atık Giysi & Tekstil Kumbaralarından toplanan ve ardından işlemlerden geçirilen malzemelerle hayvanlar için elbiseler diktiler. Elbiseler, Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği'ne bağlı hayvan barınağına getirilerek buradaki tedavisi devam hayvanlara giydirildi. Hayvan barınağının sevimli konukları elbiselerini giyince çok renkli görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor

Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor

Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor

Sultangazili kadınlar geri dönüştürülen kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sokak Hayvanları, Sultangazi, su, Yerel, Haberler

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