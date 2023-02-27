Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazili berberler Elbistan'da

Yerel Haberler

Sultangazili berberler Elbistan'da

Sultangazi Belediyesi, deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Sultangazili berberler, yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Elbistan'a giderek, ücretsiz kuaför hizmetiyle desteğini gösteriyor.

Sultangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen iki depremin ardından afet bölgelerinin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Sultangazili gönüllü berberler, depremin şiddetli yıkıma sebep olduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Gönüllü berberler Elbistan'daki depremzedelere ücretsiz olarak saç ve sakal tıraşı hizmeti verdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen berberler, onlarla sohbet etti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Tüm Türkiye olarak acımız büyük. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek depremin vurduğu şehirlerimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Genci, yaşlısı herkes bir olarak kardeşlerimize yardım eli uzatıyor. Sultangazili güzel gönüllü esnafımıza deprem bölgesine giderek gösterdikleri dayanışma ve hizmetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Sultangazi Elbistan Kuaför Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title