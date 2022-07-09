Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Emre Baba - Yerel
 - Güncelleme:

Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendiİSTANBUL Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Sultangazi kurban pazarında yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular kurban pazarlarına akın etti. İstanbul'daki en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da yoğunluk yaşandı. Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title