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Bahçede görülen yavru yılan ev sahibine büyük panik yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Tik - Yerel
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Bahçede görülen yavru yılan ev sahibine büyük panik yaşattı Saksı altına saklanan yavru yılanı itfaiye ekipleri yakaladıİSTANBUL Sultangazi'de bir gecekondunun bahçesine giren yavru yılan büyük paniğe paniğe neden oldu.

Bahçede görülen yavru yılan ev sahibine büyük panik yaşattı

Saksı altına saklanan yavru yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İSTANBUL Sultangazi'de bir gecekondunun bahçesine giren yavru yılan büyük paniğe paniğe neden oldu. Ev sahibi korku dolu anlar yaşarken, yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, önceki Zübeydehanım Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde yaşandı. Ev sahibi Solmaz Ünver köpeğinin havlama sesi ile çıktığı bahçede kopuk haldeki yılan kuyruğunu gördü. Ardından bahçede gezen yılanı gören Ünver korku içinde komşularından ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eline aldığı fırça yardımı ile yılanı bahçedeki saksının arka tarafına sıkıştıran Ünver, bir yandan itfaiyenin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru yılanı yakaladı.

Fırça ile saksının arkasına sıkıştırdık

Bahçede dolaşan yılanı komşunun yardımı ile saksının arkasına sıkıştırdığını belirten Solmaz Ünver, "Evdeydim köpeklerim havlayınca pencereden baktım. Bahçeye kediler dolmuş onları kovalayayım derken bıraktıkları kuyruğu gördüm eyvah dedim! yılan. Sonra komşuyu aradım geldi. Ancak bizim başarabileceğimiz bir şey değildi. Yılan gelmiş buraya deyince itfaiyeyi aradık ama kediler almış kuyruğu. Fırça yardımı ile biraz uğraştık. Çiçeklerin arasında dolaştı büyük saksının arkasına sıkıştırınca öylece sabitledik kaçacak yeri kalmadı. Sonra sağ olsun itfaiyelerimiz operasyon ile olayı bitirdi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Yerel

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