Sultangazi'de yeşil alanların bakımı titizlikle sürdürülüyor

Sultangazi Belediyesi, yeşili korumak ve artırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, başta şehir ormanları ve parklar olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanlara titiz bir bakım uyguluyor. Sultangazi'nin sakinleri, yazın tadını pırıl pırıl parklarda ve bahçelerde çıkarıyor.

Sultangazi Belediyesi, yeşili koruyarak artırmak ve geleceğe daha güzel bir şehir bırakmak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belediyenin uyguladığı titiz bakımla pırıl pırıl olan parklar ve bahçeler, yediden yetmişe tüm Sultangazilileri yazın tadını çıkarmaya çağırıyor.

"Çevremizi hep birlikte koruyalım"

Çevreyi korumak ve yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmak için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için gayret ediyoruz. Yeşil alanlarımızı özenle korumaya ve kıymetli komşularımızı buralarda en güzel şekilde ağırlamaya büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında yeşil alan düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Çevremizi, ancak hep birlikte gereken özeni gösterirsek koruyabiliriz. Unutmayalım; en güzel temizlik, kirletmemektir. Parklarımızı, bahçelerimizi kirletmezsek, buralardaki ekipmanlara zarar vermezsek, yeşili korursak, hep birlikte çok güzel bir çevreye sahip oluruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel