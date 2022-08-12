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Sultangazi'de vatandaşları aşure ikram edildi

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Sultangazi'de vatandaşları aşure ikram edildi

Sultangazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cuma Namazı ardından vatandaşlara aşure dağıttı.

Sultangazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cuma Namazı ardından vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı dolayısıyla Sultangazi'de birlik ve beraberliğin simgesi olarak aşureler kazan kazan kaynatıldı. Sultangazi Belediyesi de Cuma Namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda aşure dağıttı.

Kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram eden Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun "Sultangazi'de kıymetli komşularımız ile bir aradayız. Muharrem ayında aşure dağıtım törenindeyiz. Her sene bu etkinliği yapıyoruz, komşularımıza ikramlarımızı devam ettiriyoruz. Birliğin, kardeşliğin, huzurun coşku ile devam etmesi için biz de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün yine Sultançiftliği Merkez Camii önünde bu güzelliği komşularımızla paylaşıyoruz. İnşallah çok daha güzel günlerde bir arada olacağız. Komşularımız ile huzur içerisinde, mutluluk içerisinde ve sevgi ile saygı içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bugün Muharrem ayının hürmetine bir aradayız, inşallah bundan sonrada hep bir arada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çocuğu ve bebeği ile aşure ikramına katılan Esma Tomak "Çok mutluluk duyduk ve bu aşure, bu ayın ilk aşuremiz oldu. Biraz heyecanlıyım ilk defa belediyemizden aşure yiyeceğim. Belediye tarafından yapılan etkinliklerde çok hoşuma gidiyor. Mesela hoş geldin bebek yapılıyor, evlere ziyarete geliniyor. Çok etkili ve çok güzel oluyor. Hem belediye başkanıma hem de karısı Tuğba hanıma aşure ve hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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