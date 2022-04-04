Sultangazi'de tırtıl sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de yüzlerce tırtılın oluşturduğu ilginç görüntü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, ormanlık alandan peş peşe çıkan tırtıl sürüsü fak etti. Onlarca tırtılın peş peşe gittiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Görsel şölen oluşturan tırtılların yolcuğu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel