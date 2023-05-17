Sultangazi'de temsili vatani görevlerini yapacak engelli vatandaşlar birliklerine uğurlandı

Sultangazi'de temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli vatandaşlar birliklerine uğurlandı. Programa katılan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Askerliğe ve vatan savunmasına büyük önem veren bir milletiz. Özel kardeşlerimizi temsili olarak vatani görevlerini getirme mutluluğunu yaşamalarını sağlamak üzere birliklerine uğurluyoruz. Onların bu mutluluğuna ortak bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Sultangazi Belediyesi, Temsili Askerlik Uygulaması çerçevesinde vatani görevlerini yerine getirecek olan engelli vatandaşlar askere uğurladı. Sultangazi Belediyesi önünde gerçekleşen programda, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen gençlerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Al bayraklı yazmalarıyla belediye binası önünde buluşan engelli vatandaşlar ve ailelerinin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Temsili olarak vatani görevlerini yapacak olan engelli vatandaşların mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Askerliğe ve vatan savunmasına büyük önem veren bir milletiz. Engelli bireyler de bu kutsal görevi yapmak istiyorlar. Bu güzel kardeşlerimizin her şeyin üstesinden gelebileceğine ve önlerine çıkan engelleri aşabileceğine gönülden inanıyoruz. Bugün onları temsili askerlik görevlerine uğurlamak için buradayız. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un selamlarını getirdik buradaki tüm kardeşlerimize. Özel bireylerimizin, temsili olarak vatani görevlerini getirme mutluluğunu yaşadıklarını görmek, onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Bu vesileyle, Engelliler Haftası farkındalık olsun diyorum ve tüm engelsiz kardeşlerimi gönülden selamlıyorum" diye konuştu. Daha sonra programa katılan özel bireyler, güzel görüntüler eşliğinde temsili vatani görevlerini yapacakları birliklerine uğurlandı. - İSTANBUL