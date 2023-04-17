Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada İETT otobüsüne tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptıİSTANBUL Sultangazi'de patenli bir genç seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu...

Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

İett otobüsüne tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı

İSTANBUL Sultangazi'de patenli bir genç seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Canını tehlikeye atan patenli genç tutunduğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaparken o anları kayıt altına alan bir sürücü "arkadaş yapışmış otobüsün arkasına ezileceksin ya ezileceksin ya hiç mi canına acımıyorsun kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Bir başka sürücü ise "Sultangazi Gazi Mahallesi yine patenli bir genç İETT otobüsünün arkasına yapışmış böyle tehlikeli şekilde yolculuk yapıyor. Allah muhafaza kaysa bir şey olsa yazık günah. Bak birde el sallıyor çok rahatlar ya" diyerek tepki gösterdi.

Patenli gencin tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı o anlar iki ayrı sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken bu duruma aldırış etmeyen gencin ise kaydedildiğini fark edince gülerek el salladığı görülüyor.