Sultangazi'de Ramazan coşkusu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte her akşam farklı bir ailenin iftar sofrasına konuk oluyor ve Ramazan ayının manevi iklimini Sultangazi'nin sakinleriyle birlikte yaşıyor. Ramazan ayının muhabbet, bereket ve komşuluk ayı olduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Kıymetli komşularımızla gönülden bir samimiyeti ve muhabbeti paylaştığımız iftar sofralarıyla mübarek Ramazan ayının anlamını en güzel şekilde idrak ediyoruz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Ramazan ayının muhabbet, bereket ve komşuluk iklimini tüm Sultangazililerle birlikte yaşamak amacıyla her akşam iftar sofralarına konuk oluyor. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği iftar sofralarında gönülden gelen sohbetler paylaşılıyor. Başkan Dursun, teravih namazını da Sultangazililerle birlikte eda ettikten sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye ve Ramazan'ın manevi atmosferini komşularıyla beraber yaşamaya devam ediyor. AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve meclis üyeleri de Başkan Dursun'a eşlik ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

"Ramazan'ın manevi atmosferini komşularımızla birlikte yaşıyoruz"

Ramazan ayının muhabbet, bereket ve komşuluk ayı olduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Kıymetli komşularımızla gönülden bir samimiyeti ve muhabbeti paylaştığımız iftar sofralarıyla mübarek Ramazan ayının anlamını en güzel şekilde idrak ediyoruz. Teravih namazlarımızı, her akşam farklı bir camide, yine komşularımızla saf tutarak eda ediyoruz. Teravihin ardından, komşularımızı limonata ve şerbet ikramlarımızla karşılıyoruz. Ayrıca, düzenleyeceğimiz birbirinden güzel etkinliklerle de Ramazan'ın manevi atmosferini en iyi şekilde hissedeceğiz. Mübarek Ramazan ayının ruhunu bizlere en güzel şekilde hissettiren, değerli komşularımızla paylaştığımız gönülden muhabbetimiz oluyor. Ramazan ayında, Sultangazi'nin güzel insanlarıyla bir arada olmayı nasip ettiği yüce Rabbime sonsuz şükrediyorum. "Bereket komşulukta, Ramazan Sultanşehir'de" diyoruz ve Ramazan'ın manevi atmosferini komşularımızla birlikte en güzel şekilde yaşamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel