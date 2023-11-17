Sultangazi'de öğrencilere çorba ikramı

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olan Sultangazi Belediyesi, SEDA şubelerinde ve merkezi kütüphanelerde öğrencilere çorba ikramında bulunuyor.

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olan Sultangazi Belediyesi, SEDA şubelerinde ve merkezi kütüphanelerde öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. Öğrenciler, yoğun tempoya sıcak bir mola veriyor.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisinde (SEDA) üniversite sınavına hazırlanan mezun öğrenciler ile SU-MEKAN, Bilim Merkezi, Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi, Şehit Hikmet Baysal kütüphanelerindeki öğrencilere sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulunuyor. Öğrenciler derse sıcak bir mola verirken arkadaşlarıyla beraber keyifli zaman geçiriyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bütün gün yoğun tempoda çalışan gençlerimize dersin yoğunluğuna kısa bir ara vermek adına çorba ikramı gerçekleştiriyoruz. Ders çalışmak sizden, daha güzel ortamlar ve tüm imkanlar bizden. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum, her şey gönlünüzce olsun" dedi. - İSTANBUL