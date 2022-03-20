Sultangazi'de kar yağışı altında halay çektiler

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de kar yağışı altında düğün halayı çeken vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesinde bir çiftin evliliğini kutlamak için toplanan akrabalar düğün sahibinin yaşadığı siteye geldi. Site bahçesinde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde yağan kara rağmen halay çekti. Grup uzun süre halay çekerken o renkli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel