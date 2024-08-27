Sultangazi'de Boğazına Takılan Martıya Gençlerden Yardım

Sultangazi'de boğazına takılan tavuk budu nedeniyle nefes almakta güçlük çeken martı, bir marketin önünde oturan gençlerden adeta yardım istedi. Gençlerin yardımına koştuğu martı boğazına takılan yemeğin çıkması ile rahat nefes alırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir martı market önünde sohbet eden 4 gençten birine çarparak yere düştü. Ardından yürüyerek marketin içine giren martının peşinden giden gençler, martının tuhaf hareketlerinden şüphelendi. Gençlerden biri nefes almakta güçlük çeken martıya yardım etmek için yakaladı. Gencin eline aldığı martı bir anda kusunca, tavuk budu yuttuğu bu nedenle nefes almakta güçlük çektiği anlaşıldı. Öte yandan martının gence çarparak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kanadından tutunca öksürdükten sonra tavuk budu çıktı"

Olaya ilişkin konuşan marketin işletmecisi Ramazan Gün, "Arkadaşlar ile dışarıda duruyorduk. Martı yolun üstünden düz bir şekilde geçti sonra geri havalandı. Havalandıktan sonra muhabbete devam ettik. O esnada baktım ki martı çocukların üstüne doğru geliyor. O anda çocuğa çarpar gibi oldu çocuk ellerini kaldırdı ve yere kondu. Market işletiyoruz, içeriye girdi. İçeride martıya müdahale ettik. Kanadından tutunca öksürdükten sonra tavuk budu çıktı. Martıda bir anormallik hissettik su falan verdik normal şekilde yürüdü" dedi.

"Muhtemelen tavuk yemiş"

Sezer Gün ise, "Akşam saat 22.00 sıralarında biz burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Bir martı alçak uçuş sergiledi buradan uçtu gitti. Bir iki dakika sonra yine geldi. Burada bir arkadaşımız oturuyor taburenin üstünde direkt onun suratına doğru müdahale yaptı. Ondan sonra biz elimiz ile tuttuk martıyı. Dükkana girdi ve dükkanda kustu. Muhtemelen tavuk yemiş, çiğ tavuk. Sonra dışarıda da biraz kustu. Sonra bıraktık gitti" dedi. - İSTANBUL