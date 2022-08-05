Sultangazi'de böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verildi

Sultangazi Belediyesi, sıcak yaz günlerinde böceklere karşı mücadelesini artırarak sürdürüyor. Sultangazi'de girilmedik sokak ve cadde bırakmayan belediye ekipleri, tüm böcek türleriyle farklı ilaçlama yöntemleri kullanarak mücadele ediyor.

Sultangazi Belediyesi, böceklerin sıcak yaz günlerinde çoğalarak vatandaşları huzursuz etmesine izin vermiyor. Başta sivrisinek ve karasinek gibi kanatlı türler olmak üzere tüm böceklere karşı önlemlerini artıran Sultangazi Belediyesi, ilçenin tüm sokak ve caddelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri dönüşümlü çalışarak haftanın yedi günü haşerelerle mücadeleye devam ediyor.

Kanatlı böceklere karşı ULV araçları tüm sokak ve caddeleri gezerken hamam böceği gibi böceklere karşı da özellikle kuytu yerlerde ilaçlamalar yapılıyor. Sivrisineklerin ve karasineklerin çoğalmasını engellemek amacıyla, ULV ilaçlamasının yanı sıra larvalara karşı da su birikintileri ve durgun sularda larvasit uygulaması yapılıyor. Fareler için zehirli tabletler kullanılırken, bu tabletlerin çocukların erişemeyecekleri şekilde yerleştirilmesine özen gösteriliyor.

"Kıymetli komşularımızın sağlığı ve huzuru için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz"

Sultangazililerin sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Ekiplerimiz, Sultangazimizin tüm mahallelerinde, sokak sokak, cadde cadde ilaçlama çalışmalarına devam ediyorlar. Farklı haşere türlerine karşı farklı yöntemlerle mücadele eden ekiplerimiz, haftanın yedi günü çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaz aylarında artış eğilimi gösteren zararlıların komşularımızın sağlığına tehdit oluşturmaması ve huzurunu kaçırmaması amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kıymetli komşularımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz diliyorum." dedi. - İSTANBUL