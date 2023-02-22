Sultangazi'de 2 kardeş kumbaralarını bozup depremzedelere gönderdi

Sultangazi'de yaşayan biri 8, diğeri ise 10 yaşında olan 2 kardeş; kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını muhtara teslim edip AFAD aracılığı ile depremzede arkadaşlarına gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar devam ederken Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde yaşayan İsmail ve Emre Ataş isimli 2 kardeş de ablalarından gördükleri duruma kayıtsız kalmayarak ebeveynlerinin verdikleri harçlıklardan artan kumbaralarında biriktirdikleri 300 TL'yi AFAD aracılığı ile deprem bölgesindeki arkadaşlarına ulaştırılmak üzere mahalle muhtarı Emrullah Özdemir'e teslim etti.

Kumbaradaki 300 TL'yi bağışladıklarını anlatan İsmail Ataş(8) "Böyle heyecanlı başladık, ablamdan başladı, bize doğru yayıldı. Biz de içimizde kaldığı için gidip 300 liramızı bağışladık. Kahramanmaraş, Hatay ve bütün yerlere geçmiş olsun öncelikle. İşte böyle bizimde içimizden geldi. İnşallah iyi olursunuz, İnşallah güzel yerleriniz olur, güzel evleriniz olur, güzel hayatınız olur" şeklinde konuştu.

Ağabeyi Emre Aktaş ise, "Bu konu zaten ablamdan başladı kardeşimin de söylediği gibi. Bizde böyle bağış yapmak istedik, önceden yapmak istiyorduk ama nasip bugüneymiş. Sonra üzerimizden bir yük kalktı oradakilere de geçmiş olsun" dedi.

Anne Nazmiye Gökçe de, "Öncelikle şöyle bir şey o depremi duyunca biz bayağı üzüldük, çocuklarla ne yapabiliriz dedik. Kızımda oturuyorduk; anne, ben kumbara bağışımı yapacağım. Çocuklar da, abla biz de kumbaramızı bağış yapalım dedi ve muhtarı aradık, muhtar da gelip aldı Allah razı olsun. ve bundan çok mutluyuz çünkü çocuklarımız bize bir örnek oldular, insanlarımıza bir örnek oldular. Gönül isterdi ki daha çok yardım edelim ama gücümüz bu kadarına yetti. Oradakilere çok geçmiş olsun, ölmüşlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum, Allah bir daha göstermesin. Muhtar gelip aldı bizden, kendisi ile görüştük ve dedi ki ben gelip alacağım çocuklar da muhtara teslim ettiler. Allah razı olsun o da bize vesile oldu. Gönül isterdi ki daha çok yardım edelim ama bu kadar gücümüz vardı. Ben ayrca banka üzerinden gönderdim" dedi.

2 kardeşin biriktirdikleri paraları muhtara teslim ettikleri o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kardeşin topladıkları toplam 300 TL'yi mahalle muhtarı Emrullah Özdemir'e teslim ettikleri görülüyor. - İSTANBUL