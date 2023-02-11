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Sultangazi Belediyesinden deprem bölgesine mobil aşevi

Yerel Haberler

Sultangazi Belediyesinden deprem bölgesine mobil aşevi

Sultangazi Belediyesi, deprem bölgelerine tüm imkanlarıyla desteğini sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, deprem bölgelerine tüm imkanlarıyla desteğini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi mobil aşevi, Adıyaman'da depremzedelere yemek ve sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi, tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm imkanlarını seferber etti.

Sultangazili vatandaşların da desteğiyle toplanan gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca yardım malzemesinin bulunduğu onlarca tırlar bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Deprem bölgelerine onlarca tırla gönderilen yaşam malzemelerinin yanı sıra bu kez depremzedelere sıcak yemek ikramı için harekete geçildi. Depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak için yola çıkan mobil aşevi, Adıyaman'a ulaştı. Sıcak yemek ve çorba ikramı veren mobil aşevinin on bin kişiye ulaşması planlanıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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