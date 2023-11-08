Sultangazi Belediyesi'nden ücretsiz ring seferleri hizmeti

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferi hizmeti vermeye başladı. Sultangazi Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi, 50. Yıl Mahallesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi Belediyesi ve Kaymakamlık önüne hafta içi her gün ring seferleri düzenleniyor.

Sosyal yaşam alanlarının kalitesini yükselten Sultangazi Belediyesi, ücretsiz ring seferleriyle hayatı kolaylaştırıyor. Vatandaşların Sultangazi Belediyesi'ne, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sultangazi Kaymakamlığına, Nüfus Müdürlüğüne, Tapu Müdürlüğüne ve Emniyet Müdürlüğüne ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferleri başlatıldı. 7 ayrı güzergahtan hareket eden otobüsler, sabah 09.00'dan akşam 16.00'a saat başı yolcu taşıyor.

Komşularımıza hayırlı olsun

Hayat kalitesini yükselten ve kolaylaştıran çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçe sakinlerimizin daha güzel şartlarda yaşaması için sosyal yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ücretsiz ring seferlerimizle 7 ayrı güzergahtan saat başı kalkacak olan otobüslerimiz, komşularımızı hastane, belediye hizmet binaları gibi sık gidilen yerlere taşıyor. Komşularımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL