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Sultangazi Belediyesi'nden deprem bölgesine sıcak ekmek

Yerel Haberler

Sultangazi Belediyesi'nden deprem bölgesine sıcak ekmek

Sultangazi Belediyesi, deprem felaketinin en şiddetli yaşandığı Adıyaman'da yaraları sarmaya devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, deprem felaketinin en şiddetli yaşandığı Adıyaman'da yaraları sarmaya devam ediyor. Binlerce kişinin konaklama ihtiyacını sağlayacak Konteyner Yaşam Kenti'nin ardından bu kez seyyar fırın için harekete geçildi. Şehrin girişine kurulan seyyar fırın, günde 5 bin ekmek üretim kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

Depremin ilk gününden bu yana afet bölgelerine onlarca tır yaşam malzemesi desteği sağlayan Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da kurduğu Konteyner Yaşam Alanıyla da yüzlerce ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yiyecek ihtiyacı için Mobil Aşevi gönderen Sultangazi Belediyesi'nin şehrin girişine kurduğu seyyar fırın da hizmet vermeye başladı.

Günde 5 bin ekmek üretliyor

Günde 5 bin ekmek üretim kabiliyetine sahip seyyar fırının kurulumunu tamamlayan ekipler, ekmek üretimine başladı. Bölgenin taze ekmek ihtiyacını karşılayacak olan seyyar fırın, hem Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanına hem de ilçedeki diğer depremzedelere hizmet verecek.

"Barınma ve yiyecek ihtiyacı çok önemli"

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Acımız, üzüntümüz çok taze. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılamak hayati önem taşıyor. Burada acil ihtiyaçları düşünerek hayata geçirdiğimiz, sosyal alanları da içeren Konteyner Yaşam Alanımızın yanı sıra seyyar fırınımızı da bölge halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Adıyaman'ın girişinde kurduğumuz seyyar fırın, hem konteyner yaşam alanımıza hem de ilçedeki depremzedelerimize hizmet vermeye başladı. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultangazi Adıyaman Deprem Yerel Haberler

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