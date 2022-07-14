Sultangazi Belediyesi'nden çocuklara neşeli bayram şenliği

İSTANBUL Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramının sevincini ve coşkusunu renkli bir şenlik eşliğinde çocuklarla buluşturdu. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin ücretsiz olarak yer aldığı bayram şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramında çocukları unutmayarak, onlara özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Belediyenin etkinlik alanına aileleriyle birlikte gelen çocuklar, rodeo, trambolin, denge simülatörü, dev kaydırak gibi birbirinden farklı etkinliklere katılıp ücretsiz olarak gönüllerince eğlendi.

Şenliğe yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Bayram Şenliği, üç günde binlerce çocuğu ağırladı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alan, şenlik boyunca renkli görüntülere sahne oluyor. Rodeo, dev kaydırak, Transformer Park, Sindrella Zıp Zıp ve daha birçok aktivite şenlikte çocuklarla buluşurken aileler de memnuniyetlerini dile getirerek Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.

"Çocuğum buraya geldiğimiz zaman eve gitmek istemiyor"

Çocuğu ile birlikte Sultangazi Belediyesi'nin şenliğine katılan Tacettin Aktan, "Bayramımız çok güzel geçiyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz çocuklarımıza bu imkanları sunduğu için. Buradaki etkinliklerden faydalanmak tamimiyle ücretsiz. Çocuğum için burası çok eğlenceli geçiyor. Buraya geldiğimiz zaman eve gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız çok güzel bir bayram geçirdi"

Torunları ile birlikte şenliğe katılan Hanife Gardaş, "Bu etkinlik için çok memnun olduk belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu eğlenceler olmasa biz çocuklarımızı sadece maddiyat ile sevindiremezdik. Çocuklarımız çok sevindi bu etkinlik sayesinde. Bu sayede çocuklarımız çok güzel bir bayram geçirdi" diye konuştu.

"Çok eğlenceli geçiyor"

Ailesi ile birlikte şenlik alanına gelen Ecrin Kazdağ, "Arkadaşlarımla burada eğlendim. Bir çok çeşitli etkinlik vardı. Burada güzel vakit geçirebiliyoruz. Bayramda önce akrabalarımıza ziyarete gittik sonra buraya gelmem beni çok sevindirdi. Çok eğlenceli geçiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel