Sultangazi Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi - Haberler

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Sultangazi Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sultangazi Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Sokağı'nda düzenlediği etkinliklerle çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Sokağı'nda düzenlediği etkinliklerle çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Gündüz Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'nde bulunan Çocuk Kütüphanesi'nde etkinliklere katılan çocuklar, bayraklar ve balonlarını sallayarak çalınan şarkılara eşlik etti. Çocuklar daha sonra kağıt katlama sanatıyla kırmızı beyaz gemiler yaparak güzel bir görüntü oluşturdu. Çocuk Kütüphanesi'ndeki etkinliklerde keyifli dakikalar geçiren çocuklar iftar sonrası ise Sanat Sokağı'ndaki programa katıldı. Sanat Sokağı'nda kurulan sahnede hünerlerini sergileyen animasyon sanatçıları büyük ilgi gördü.

Çocuklarına eşlik eden aileler, bu güzel Ramazan akşamında 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen program dolayısıyla Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Sultangazi, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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