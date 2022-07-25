Son dakika haber... Sultanbeyli'de her gün güvercinleri besleyen polisin görüntüleri yürek ısıttı

Sultanbeyli'de her gün güvercinleri besleyen polisin görüntüleri yürek ısıttı

Polis memuru, güvercinleri her gün ekmek kırıntıları ile besliyor

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir polis memuru, her gün evinden getirdiği ekmek kırıntıları ile güvercinleri besliyor. Yürekleri ısıtan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları her gün Sultanbeyli Kent Meydanı'nda toplanan güvercinleri besliyor. Bir polis memuru, evinden poşetle getirdiği ekmek kırıntılarını güvercinlere atıp beslemeye başladı. O sırada polisin etrafına toplanan onlarca güvercin ekmek kırıntılarını yediği görülürken yürekleri ısıtan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.