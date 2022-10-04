Sultanbeyli'de düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi Yerel Haberler Sultanbeyli'de düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi Sultanbeyli'de düğün konvoyuna katılan bir araç sürücüsü, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Sultanbeyli'de düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi İSTANBUL - Sultanbeyli'de düğün konvoyuna katılan bir araç sürücüsü, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Pes dedirten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden geçen düğün gelin arabasının önünü para almak isteyen çocuklar kesti. Çocukların araç geçişine izin vermediğini gören konvoydaki bir başka araç sürücüsü ise çocuklara tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın attığı tekmeyle çocuğun yere savrulduğu görülüyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya Genel Yerel Haberler

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