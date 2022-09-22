Sultanbeyli'de 'Huzur Toplantısı' gerçekleşti

Sultanbeyli'de polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere ilçenin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Sultanbeyli'de polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere ilçenin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, mülki idare amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki asayiş ele alındı, sorunlara çözüm önerileri dile getirildi. İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve Erkan Dinç, sorulara cevap verdi. Sultanbeyli ilçesindeki huzur ve güven ortamının arttırılması için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, yıllık asayiş olayları sayıları da açıklandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Kurak, ilçede huzur sağlamak üzere asayiş için yapılan çalışmaları istatistiksel verilerle paylaştı. Uğur Kurak Sultanbeyli'nin daha huzurlu olması için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirerek, bu çalışmalarda kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, katılımcılar yetkililere çeşitli sorular sordu ve sorunlara karşı çözüm önerilerinde bulundu. - İSTANBUL