Sultanbeyli'de 9'uncu Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor - Haberler

2012 yılından itibaren Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl belli bir temayla düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan festival, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında yine Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak.

Her yıl Sultanbeyli Belediyesi tarafından uluslararası kültür ve edebiyat organizasyonu olarak düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olacağı, 9.su düzenlenecek festivalin bu yılki teması, "Şiirin ve Şehrin Kapısı: Kale'den Şehre" olarak belirlendi. Festival ile; şiir ve şehir ilişkisi üzerinden yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Aydos Kalesi ve Sultanbeyli gündeme taşınarak, ulusal ve uluslararası ölçekte edebiyat dünyasına değer üretilmesi amaçlanıyor.

25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında, şiir dünyasından önemli isimlerin bulunacağı bu büyük organizasyona; Bosna-Hersek'ten Amila Neslanoviç, Bulgaristan'dan Kadriye Cesur, Filistin'den Najvan Darwish, Irak'tan Ali Jaafar Al-Allak, İran'dan Darya Heidari, Kosova'dan Canan Özer, Kuzey Makedonya'dan Mehmed Arif, Macaristan'dan Balazs Szöllössy, Mısır'dan Ahmad Zakaria, Suriye'den Yaser Al-Atrash, Ürdün'den Asma Al-Hajj katılacak.

Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olarak bulunacağı festivale Ali Bal, Burhan Sakallı, Ercan Ata, Hicabi Kırlangıç, Hüseyin Burak Us, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mustafa Uçurum, Nadir Aşçı, Nergihan Yeşilyurt, Sümeyra Yaman, Tacettin Şimşek, Yasin Mortaş olmak üzere Türkiye'den toplam 14 şair katılacak.

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler ve müzik dinletileri düzenlenecek. Şairler, Sultanbeyli'deki okulları da ziyaret edecek, şiir ve söyleşi etkinlikleriyle öğrencilerle buluşacak.

AÇILIŞ KONSERİ DİLEK & DERYA TÜRKAN'DAN

Festival, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Küçüksu Kasrı'nda Dilek & Derya Türkan konseriyle başlayacak. Organizasyon kapsamında şairler, Sultanbeyli'deki okullarda öğrencilerle buluşacak.

Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kültür ve sanatla ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi 9. yılında da Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'mizle 4 gün boyunca şiirin birleştirici gücünü hissedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nde, 8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimiz ödüle layık görülerek bize büyük bir sevinç yaşatmıştı. Bu seneki festivalimizin de güzel gelişmeler getireceğine inanıyorum. 'Şiirin ve Şehrin Kapısı: Kale'den Şehre' temasıyla gerçekleştireceğimiz büyük organizasyonumuz kapsamında birbirinden değerli şairleri ağırlayacağımız, öğrencilerimizle buluşturacağımız için oldukça memnunuz. Temaya uygun olarak festivalimizin son gününde Sultanbeyli'mizin 13.yy'a uzanan tarihsel ve kültürel derinliğinin bir parçası olan, aşkın simgesi Aydos Kalesi'nden şiirin sesini duyuracağız. Şimdiden tüm sanatseverlerimize şiir dolu günler diliyorum." şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Yerel