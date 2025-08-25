Sultan Sazlığı'nda Kuraklık Tehlikesi: Kuş Cenneti Su Yokluğundan Etkileniyor

Kayseri'de Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan; Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Birkaç yıl öncesine kayıklarla gezinti yapılan ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı'nda artık tilkiler geziyor.

3 ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 301 çeşit kuşa ev sahipliği yapan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Sultan Sazlığı, 2020 yılında 'Kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilmişti. Zamanında kayıklarla gezinti yapılan, misafir ettiği kuşların haricinde su hayvanlarına da ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda su kalmadı. Bölgede yıllardır işletmecilik yapan Doğukan Atasoy, sazlığın suya ihtiyacı olduğunu ifade ederek; "Babam 1987 yılından bu yana burada işletmecilik yapıyor. Ben de 2011 yılından bu yana buradayım. Sultan Sazlığı; bütün kuşların toplanma alanı olan, flamingodan dik kuyruğuna 301 çeşit kuşu misafir eden bir yerdir. Vatandaşın buraya talebi çok iyiydi; özellikle Hollanda, Almanya ve Rusya'dan çok fazla gelen vardı. Şuan Sultan Sazlığı'nda kuraklık olduğundan dolayı birkaç aydır fazla gelen olmuyor. Burada iki defa yangın oldu, yangınlardan sonra kimse buraya su basmadı. Kendi suyu da sıcaktan dolayı kaybolunca hiç su kalmadı. Sultan Sazlığı çok büyük bir alan. Her gelen geri dönüyor, çünkü su yok. Tahta köprü mevkiinde sadece son taraflarda su kaldı. Hiçbir tarafta su yok. Kuşların yarısı göç etti, hiçbir şey kalmadı. Buranın inanılmaz derecede suya ihtiyaç var" dedi.

Turistler umduğunu bulamıyor

Öte yandan Sultan Sazlığı'nı gezmek için gelen turistler de suyun olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Ayşe Nil Ay; "Gezdik ancak hiç bir şey göremedik. Şuan kurak, kuşlar sonra çıkar dediler ama bilmiyoruz. Umduğumuzu bulamadık, su olmadığı için kuş da yoktu. Geri dönüyoruz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. - KAYSERİ