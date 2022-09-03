Sultan bacı 60'ından sonra tandır ustası oldu

Sivas'ta 65 yaşındaki Sultan Koçyiğit, deneme yanılma yoluyla ürettiği tandırlarla bölgenin bilinen ve tercih edilen tandır ustası oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sultan Koçyiğit beş yıl önce merak ederek tandır yapımına başladı. Hiçbir destek almamasına rağmen beş yıl içerisinde işi o kadar geliştirdi ki bölgenin bilinen ve tercih edilen en iyi tandır ustası oldu. Koçyiğit'in elleriyle ürettiği tandırlar adeta kapışılıyor. 60 yaşından sonra meslek sahibi olan Koçyiğit aynı zamanda yok olmaya yüz tutan tandırcılığı da canlandırmış oldu.

Toprak'tan tandıra tüm aşamalar elinden geçiyor

Sultan Koçyiğit, ilçede tuğla yapımında da kullanılan toprağı kamyonlarla evinin bahçesine taşıttırıyor. İlk olarak toprağı elekten geçirip istenmeyen taşlardan arındırıyor. Mart ayında ıslattığı toprağın hamur haline gelmesini bekliyor. Toprağın hamurlaşması yaklaşık 3 ay alıyor. Ardından hamurlaşan toprağa keçi kılı ve tuz ilave edip elleriyle yoğurarak buçuklar haline getiriyor. Çubuklar halindeki parçaları üst üste dizip sıvayarak ekmek pişirmede kullanılan tandırları ortaya çıkartıyor.

Meraklı gençlere öğretmek için hevesli

Koçyiğit, tandır yapımını hiçbir destek almadan kendi kendine öğrendiğini belirtip, "Kimse bana öğretmedi. Kendi kendime öğrendim. 4-5 yıldır yapıyorum. Yılda yaklaşık 12 adet yapıp satıyorum. Gençler eğer öğrenmek isterlerse onlara seve seve öğretirim " dedi. - SİVAS