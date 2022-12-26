Sultan Abdulhamid'in torunuyla evli olan Meksika Büyükelçisi eşiyle Ankara'daki günlerini anlattı

Sultan II. Abdulhamid Han'ın büyük torunu Mediha Nami Osmanoğlu ile evli olan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, eşi Mediha Nami Osmanoğlu ile Beylerbeyi Sarayı'na gittiklerini belirterek, "(Abdulhamid'in) Yatağının orijinal örtüsüne dokunmasına izin verdiler, benim...

Sultan II. Abdulhamid Han'ın büyük torunu Mediha Nami Osmanoğlu ile evli olan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, eşi Mediha Nami Osmanoğlu ile Beylerbeyi Sarayı'na gittiklerini belirterek, "(Abdulhamid'in) Yatağının orijinal örtüsüne dokunmasına izin verdiler, benim için önemli bir andı" dedi.

Sultan II. Abdulhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu ile evli olan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, eşini ve Ankara'daki hayatlarını anlattı. Türkiye-Meksika ilişkilerini de değerlendiren Hernandez, Ankara'daki en kötü anısının ise bir büyükelçi arkadaşına köpeğin saldırması olduğunu dile getirdi. 2019'dan beri Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Hernandez, "Korona virüs salgının başlamasından 3 ay önce geldim. Bu yüzden kısıtlamalar nedeniyle istediğim kadar uzağa seyahat edemedim. Hedeflerimden birisi Türkiye'nin en önemli bölgelerini tanımak. Antalya, Van, Kars ve Mardin gibi yerleri biliyorum" diye konuştu.

Hernandez, seyahat etmenin ve etkinliklere katılmanın hayatının bir parçası olduğunun altını çizerek, "Ankara'da bulunduğum vakit, Ankara'daki tüm büyükelçiliklerin çok aktif olduğu faaliyetler arasında zaman geçiriyoruz. Çalışma partileri, resepsiyonlar, sergiler veya konserler gibi. Gerçekten hayran olduğum birçok elçilik müzik konserleri veya film festivalleri düzenliyor" dedi.

Diriliş Ertuğrul'u izliyor

Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul'u takip ettiğinin altını çizen Büyükelçi Hernandez, "Dizi ben buraya gelmeden önce başlamıştı. Genel olarak tarihi filmleri beğeniyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethiyle ilgili farklı bilim adamlarının yaptığı bir çalışma vardı. Onu da takip ettim" diye konuştu.

Türkiye'ye ilk kez Paris'te öğrenciyken geldiğini kaydeden Hernandez, o tarihte Avrupa'nın yarısını ziyaret ettiğini ve gezisini İstanbul'da bitirdiğini söyledi.

Büyükelçiyi köpek ısırmış

Ankara'da yaşadığı en kötü anının bir köpeğin ısırması olduğunu anlatan Büyükelçi Hernandez şunları söyledi:

"Köpekler korkunçtur. Bu Türkiye'de büyük bir tartışma biliyorum ama Türklerin neden vahşi köpekleri sevdiğini anlamaya çalışıyorum. Büyükelçi bir arkadaşım vardı ve köpekler tarafından Botanik Park'ta ısırıldı. Kendisinin küçük köpeğine iki köpek saldırdı. Ardından ise ona saldırdılar. Gerçekten korkunçtu. Köpekleri korkutmak için artık ultrasonik makine taşıyorum yanımda. Köpekleri sesiyle rahatsız eden bir ürün. "

Türkiye ve Meksika'nın ilişkilerinin şu anda çok iyi durumda olduğunun altını çizen Hernandez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki kez Meksika'ya geldiğini, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Luis Ebrard Casaubon'un ise ilk kez Türkiye'ye geldiğini belirtti. Gelecek dönemde önemli sözleşmelere imza atılacağını vurgulayan Hernandez, "O zaman ilişkiler gerçekten çok iyi bir konuma gelecek" diye konuştu.

"Abdulhamid'in yatağının orijinal örtüsüne dokunmasına izin verdiler, benim için önemli bir andı"

Sultan II. Abdulhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu ile evliliğinden bahseden Büyükelçi Hernandez, şunları kaydetti:

"Büyükannesi Ayşe Sultan'dı. Sultan Abdülhamit'in en küçük kızlarından biriydi. Sultan boğazdaki Beylerbeyi'nde öldüğünde onunla birlikte olanlardan biriydi. Abdülhamit Selanik'e sürüldüğünde Kayzer (Wilhelm) onları Almanya'ya götürmek istemiş ama teşekkür etmiş, İstanbul'da ölmek istediğini söylemiş. İstanbul'a getirildiğinde Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirilmiş. Oraya eşim ve kayınpederim Osman Nami Osmanoğlu'yla gittik. Onun yatağının orijinal örtüsüne dokunmasına izin verdiler. Bazı yerlerinde kan lekesi de vardı ipek örtülerde. Benim için önemli bir andı."

Büyükelçi Hernandez, "Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken Osman Nami öldüğünde tabutunu taşıdı. İstanbul'da sultanların gömüldüğü yere gömüldü. Eşim Türkçe konuşamıyor, ilk kez burada yaşadı. Ailesinin çoğu Fransa'da. Sürgüne gittiklerinde Fransa'ya gittiler 1920lerde. Kayınpederim 80'lerde Türkiye'ye gelebildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde güzel bir hayat yaşamayı istedi. Moda'da yaşadı ve Marmaris'te küçük bir eve gitti. Çok izole bir hayat yaşamak istiyordu kimseyle görüşmeden, sadece eşi vardı. Birkaç kare ziyaret ettim ama tamamen siyasetten uzak durmak istiyordu. Eşim ise elçilik işlerinde çok aktif ancak aile hayatını çok gözden uzak yaşıyor" dedi. - ANKARA