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Süleymaniye Turizm Fuarı'nda Van Rüzgarı Esti

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Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen Turizm Fuarı'nda Van'dan 11 turizm acentası katıldı. Beş ülkeden 50 şirketin yer aldığı fuar, 16 Kasım'a kadar açık kalacak.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen Turizm Fuarı'nda Van rüzgarı esti. Beş ülkeden 50 şirketin katıldığı fuar, 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu BYK öncülüğünde bir araya gelen turizm acentaları ve Van'daki turizm temsilcilerinin yer aldığı Fuarın açılış törenine, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Nevzat Gafur, Irak Kürt Bölgesi turizm sorumlusu Emel Celal, Turizm Fuarı organizatörü Ata Enver, TÜRSAB Doğu ve Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe ve çok sayıda davetli katıldı.

"Turizm hareketliliğini arttırmak için buradayız"

TÜRSAB Van bölge başkanı Cevdet Özgökçe, şunları söyledi:

"Süleymaniye'ye 3 günlük Turizm fuarı için Van'dan Türkiye'den ve Doğu Anadolu bölgesinden 11 turizm ve seyahat  acentemiz ile birlikte geldik. Süleymaniye Turizm Fuarı bu yıl ikincisini düzenliyor. TÜRSAB ve sektörümüz adına iki ülke arasındaki turizmi geliştirmek ilerletmek çoğaltmak amaçlı buradayız. Irak Kürdistan halkının buradan Van'a, Doğu Anadolu'ya çekmek oradaki pazarı da buraya getirmek için bir turizm hareketliliği oluşturmak için buradayız. Beş farklı ülkeden bugün Süleymaniye Turizm Seyahat Fuarında standlar var. Bizler ülke ve TÜRSAB adına yoğun bir ilgi gördük. 3 gün burada ülkemizi, ilimizi ve bölgemizi tanıtmak amacıyla Süleymaniye Turizm Seyahat Fuarına katıldık."

Özgökçe, bölgeye 12-13 saatlik karayolu yolculuğuyla geldiklerine dikkati çekerek Van-Erbil arası havayolu ulaşımının önemini vurguladı.

"Beş ülkeden 50'den fazla firma katılım gösterdi"

Turizm Fuarı organizatörü Ata Enver ise, şu ifadelere yer verdi:

"Yılda 14 fuar yaptığımız Süleymaniye'de bu yıl 2. Turizm Fuarını düzenledik. Bu da demek oluyor ki sizlerle bir şeyler yapabiliriz. Bugün turizm fuarı bunun yanında eski araçların karavanların bulunduğu bir fuar, İran'dan, Türkiye'den, Dubai'den, Katar ve Lübnan'dan katılımcılar var. Türkiye'den fuara katılım olması bizleri mutlu etmiştir. Fuar alanı toplam 3 bin metrekaredir. Otel, Acenta'lardan oluşan 50'den fazla katılımcı yer almaktadır. Süleymaniye'de güzellik ve turizm konuşuluyor. Bunu da bütün dünyaya göstermek için bugün buradayız."

Süleymaniye Turizm Fuarı'nda Van Rüzgarı Esti
Kaynak: ANKA / Yerel
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