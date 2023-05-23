Sulama kanalına düşen yavru geyiği itfaiye kurtardı
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Çorum'un Bayat ilçesinde sulama kanalına düşen yavru geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde sulama kanalına düşen yavru geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Eskialibey köyünde araziye çalışmaya giden vatandaşlar sulama kanalına geyik yavrusunun düştüğünü gördü. Bayat Belediyesini arayan vatandaşlar durumu haber verdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye giden Bayat Belediyesi İtfaiye ekipleri, sulama kanalında mahsur kalan geyik yavrusunu kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen geyik yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel