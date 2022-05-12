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Sulama boruların tamir edilmesini istiyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sulama boruların tamir edilmesini istiyorlar

Erzurum'un İspir ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde bulunan sulama borularının parçalanması bölge halkını zor durumda bırakıyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un İspir ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde bulunan sulama borularının parçalanması bölge halkını zor durumda bırakıyor.

Değirmen bağı mevkiinde geçmişte yapılan su kanalı bölgenin heyelanlı ve dağlık olması nedeniyle zamanla kırılarak kullanılamaz hale geldi.

Bahçeli mahallesi sakinlerinden Mahmut Çelik, "Arazimize su götüremiyoruz sulama yapamıyoruz, mağduruz. Daha önce defalarca yetkililere müracaat etmemize sonuç alamadık. Arazimiz susuz ağaçlarımız meyvelerimiz hep kurudu. En azından borular değiştirilsin perde duvar yapılırsa çok memnun oluruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz yetkililer biran önce sesimizi duysun" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, su, Yerel, Haberler

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