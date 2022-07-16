Şuhut'tan giden ekip Datça'da cansiperane çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'tan giden ekip Datça'da cansiperane çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şuhut'tan giden ekip Datça'da cansiperane çalıştı

Muğla Datça'da çıkan orman yangına müdahale için giden Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler canla başla çalışarak görevlerini yerine getirirken, ekiplerin saatler boyu yangına müdahale ettikleri ve 1 gün boyunca hiç uyumadıkları öğrenildi.

Muğla Datça'da çıkan orman yangına müdahale için giden Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler canla başla çalışarak görevlerini yerine getirirken, ekiplerin saatler boyu yangına müdahale ettikleri ve 1 gün boyunca hiç uyumadıkları öğrenildi.

Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri Muğla'ya bağlı Datça ilçesindeki orman yangınını söndürmek için canla başla mücadele etti. Geçtiğimiz Çarşamba günü 1 arazözle bölgeye ulaşan 5 kişilik ekip yangının söndürülmesi için diğer görevli ekipler ile birlikte cansiperane çalıştı. Şuhut ekibinin hafta başında ilçeye dönmeleri bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title